Сделал ставку — сразу увольнение. Чиновникам запретят азартные игры

Депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности с сопутствующими поправками. Документ направлен на рассмотрение Сената, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

«Сегодня мы принимаем очень важный законопроект, который напрямую повлияет на наше общество. Законопроект предусматривает определение списка лиц, которые будут ограничены в участии в азартных играх и пари. Повышен максимальный срок самозапрета на азартные игры с года до 10 лет. Как оказалось, год — это совсем мало. Многие по истечению срока ограничения продолжают активно играть. Главное, досрочно прекратить самозапрет будет невозможно», — заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

Одной из главных побед, по его словам, является ограничение лиц, включенных в Единый реестр должников. Это порядка 3,5 миллионов человек.

«Мы считаем, что они являются потенциальными клиентами букмекерских контор и казино. Не смогут ставить ставки госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку — сразу увольнение», — отметил мажилисмен.

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