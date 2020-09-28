Сделала замечание. Рудничанин до смерти избил свою пожилую мать

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Как стало известно alau.kz в Рудном было найдено тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
22 сентября около 03:38 по улице И.Франко в своей квартире обнаружено тело 89-летней женщины, с телесными повреждениями.
«В ходе проведения следственных действий сотрудниками полиции установлен 63-летний подозреваемый, сын потерпевшей. Мужчина избил женщину из-за замечания в свой адрес», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания УП Рудного. Ведется досудебное расследование.
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