Станет ли основанием для проверки казахстанцев со стороны фискальных органов перевод на карту 300 тысяч тенге? На этот вопрос ответила руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Министерства финансов Дина Кусаинова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отвечая на вопрос, Кусаинова напомнила, что основанием для проверки может стать только перевод от более 100 разных лиц в течение трех месяцев. Один перевод не попадает под проверку. «Если будет перевод от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-кратный размер минимальной заработной платы (255 000 тенге в 2025 году). Также может коснуться членов семьи – если будет той каждый месяц три месяца подряд (если будут переводы денег. – Прим.). Тогда попадете (под проверку. – Прим.)», – заявила руководитель управления во время брифинга. Налоговики напомнили, что с 2025 года информация от банков будет предоставляться налоговикам по индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и их супругам.

«Данная мера нацелена на выявление, сокрытия доходов и незарегистрированных предпринимателей. Критерием является 100 и более разных лиц если будут переводить одному и тому же физическому лицу в течении трех последовательных месяцев. Если физическое лицо в личных целях переводит родственники, родители, коллеги — это не контролируется, это все в личных целях», — говорит руководитель управления департамента госдоходов по Костанайской области Шынар Жумабай.

А если же переводы были от разных лиц например за какие-то услуги, или же товары, тогда к таким лицам будут вопросы. Для того, чтобы их не было налоговики напоминают, то для ведения предпринимательской деятельности необходимо официально зарегистрировать ИП и оплачивать своевременно налоги. Тогда, все будет в рамках закона. Специалист отмечает, что добросовестные предприниматели, которые работают только по безналичному расчету, будут исключены из сферы контроля.

«Еще один предлагаемый критерий если общая сумма переводов превысит трехкратный размер месячной заработной платы. Если на 1 января то это 255 тысяч тенге. Тот критерий по количеству он остается, 100 и более разных лиц. Сумма пока в предложениях, а на сегодняшний день действует пока количество», — отметила Шынар Жумабай.

За деятельность без регистрации ИП предусмотрен штраф от 15 до 100 МРП от 59 до 390 тыс. тенге. За сокрытие доходов – штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов

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