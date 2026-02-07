В Казахстане нотариусов могут обязать передавать в органы государственных доходов сведения о сделках, договорах и выданных свидетельствах о праве на наследство физических лиц. Об этом сообщает LS.
Соответствующий проект приказа подготовило Министерство финансов Республики Казахстан. Документ предусматривает утверждение перечня, формата и порядка передачи информации нотариусами в налоговые органы.
В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на усиление фискального администрирования за счёт дистанционного контроля операций, связанных с отчуждением имущества и получением доходов по сделкам. Ожидается, что это позволит увеличить поступления в бюджет и сократить долю теневой экономики.
Проект приказа разработан на основании статьи 56 Налогового кодекса и Закона «О государственной статистике». В настоящее время документ вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 20 февраля.
