В Казахстане нотариусов могут обязать передавать в органы государственных доходов сведения о сделках, договорах и выданных свидетельствах о праве на наследство физических лиц. Об этом сообщает LS.

Соответствующий проект приказа подготовило Министерство финансов Республики Казахстан. Документ предусматривает утверждение перечня, формата и порядка передачи информации нотариусами в налоговые органы.

В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на усиление фискального администрирования за счёт дистанционного контроля операций, связанных с отчуждением имущества и получением доходов по сделкам. Ожидается, что это позволит увеличить поступления в бюджет и сократить долю теневой экономики.

Проект приказа разработан на основании статьи 56 Налогового кодекса и Закона «О государственной статистике». В настоящее время документ вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 20 февраля.

