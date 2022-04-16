Себе дороже: казахстанцев призывают не платить по кредитам российских банков

Казахстанцев призывают в социальных сетях не платить по кредитам.

Речь идет о клиентах филиалов российских банков, которые попали под западные санкции. В роликах, которые распространяются, говорится, что граждане имеют полное право не соблюдать ранее подписанный договор.

В банках и в агентстве по регулированию финансового рынка поспешили сообщить, что это фейк. И в случае невыплаты займов должников ждёт ответственность, предусмотренная договорами и законодательством, сообщает «31 канал».

Взять в кредит и не платить по счетам действительно заманчиво, но как минимум не разумно. Казахстанцев начали вводить в заблуждение, призывая не платить займы в дочерних российских банках, действующих на территории Казахстана. В пабликах распространяют ролики, где говорится о внешней политике России и якобы праве казахстанцев не возвращать деньги.

«Все эти кредиты никуда не исчезнут. Их никто не спишет. Просто за это время набегут большие пени и штрафы. Поэтому просьба не верить и не поддаваться этой информации и обслуживать свои обязательства, как и прежде», – советует главный управляющий директор АО ДБ «Альфа-Банк» Андрей Тимченко.

Во избежание коллапса в банковской сфере предпринимают необходимые меры. Ожидается в ближайшее время смена акционеров «Альфа-Банка», а «Халык Банк» уже выкупил кредиты у «Сбербанка» на 330 миллиардов тенге.

Ситуацию держат под контролем, заверяют представители агентства по финансовому регулированию. Слияние банков или смена акционеров не освобождают заёмщиков от принятых обязательств. Просто депозиты или займы переходят из одного банка в другой.

«Если на вас подадут в суд, то вы будете признаны виновным, и на вас впоследствии наложат пени, штрафы и так далее. И никакие призывы оппозиционных каналов не смогут вам послужить оправданием», – говорит эксперт в области PR Нуркен Халыкберген.

Специалисты настоятельно рекомендуют доверять только официальной информации. А правоохранительные органы предупреждают, что за рассылку фейковых новостей грозит штраф до трёх миллионов тенге либо лишение свободы на срок до одного года.

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