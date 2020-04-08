Седьмой человек скончался от COVID-19 в Казахстане

В Акмолинской области зарегистрирован еще один случай смерти от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что умер пациент 1929 года рождения.

Таким образом число погибших увеличилось до семи. Три летальных случая зафиксировано в Акмолинской области, по одному в Нур-Султане, Шымкенте, Карагандинской и Туркестанской областях.

Также сообщается о пяти новых случаях заражения. В Кызылординской области зарегистрировали трех новых пациентов, в Мангистауской и Акмолинской областях — по одному.

В общем в Казахстане зафиксировано 709 случаев заражения COVID-19:

в Нур-Султане – 222,

в Алматы – 119,

в Шымкенте – 20,

в Акмолинской области – 43,

в Актюбинской области – 11,

в Алматинской области – 10,

в Атырауской области – 36,

в ВКО – 6,

в Жамбылской области – 45,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 55,

в Костанайской области – 3,

в Кызылординской области – 72,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 1,

в Северо-Казахстанской области – 25,

в Туркестанской области – 33.

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