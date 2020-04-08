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Седьмой человек скончался от COVID-19 в Казахстане

В Акмолинской области зарегистрирован еще один случай смерти от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что умер пациент 1929 года рождения.

Таким образом число погибших увеличилось до семи. Три летальных случая зафиксировано в Акмолинской области, по одному в Нур-Султане, Шымкенте, Карагандинской и Туркестанской областях.

Также сообщается о пяти новых случаях заражения. В Кызылординской области зарегистрировали трех новых пациентов, в Мангистауской и Акмолинской областях — по одному.

В общем в Казахстане зафиксировано 709 случаев заражения COVID-19:

в Нур-Султане – 222,
в Алматы – 119,
в Шымкенте – 20,
в Акмолинской области – 43,
в Актюбинской области – 11,
в Алматинской области – 10,
в Атырауской области – 36,
в ВКО – 6,
в Жамбылской области – 45,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 55,
в Костанайской области – 3,
в Кызылординской области – 72,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 1,
в Северо-Казахстанской области – 25,
в Туркестанской области – 33.

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