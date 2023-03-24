Сегодня будут отключения электричества в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» 24 марта с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
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24 марта с 10:00 до 17:30 — частный сектор: ул. Лесная 1-15, 2-8,4/2,6/2, 59/1 -59/5, ул. Сибирская 16-71, 42-47, 41/1, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 47/1 -47/5, 49/1-49/6, ул. Плеханова 98, 98/2 -98/10, ул. Чернышевского 61 -69, 95, 97, ул. Строительная 16 -22
24 марта с 10:00 до 17:00 — ТЦ «Солнечный». Спальный сектор: мкр. Аэропорт 38, 39, 45. ул. Герасимова 7, 9, магазины ул. Герасимова 7/1, 7/2, 7/3,
24 марта с 10:00 до 17:00 — Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 29, 43, 43А, ул. Толстого 30, ул. Каирбекова 65
Частный сектор: ул. Каирбекова 47 -60, ул. Сьянова 29 -45, ул. Толстого 6 -26
Ресторан «Тобол», ясли-сад№3, магазин «Астана», магазин «Хозмастер»
Светофор пр. Абая –пр. Аль-Фараби