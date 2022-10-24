Сегодня и до конца месяца будут отключать свет в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» город Костанай с 24 по 29 октября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 26 по 27 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Мира 11-20а, ул. Рудненская 8-18а,18б,12/1,12/2.

24, 26 и 27 октября 10:00 до 18:00 — частный сектор: квартал 60: 60/1-60/33, квартал 61: 61/1-61/20, квартал 64: 64/1-64/16

26 октября 10:00 до 14:00 — магазин «Алтын», ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302.

Частный сектор: ул. Алтынсарина 193-227, ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/27, ул. Байтурсынова 186-260, 221/1-221/20, 245/1-245/22, ул. Баймагамбетова 242-320, ул. Валиханова 2-41, 21/1-21/4.

28 октября 10:00 до 18:00 — Картинная галерея по ул. Алтынсарина 113, павильоны, кафе и цветочные киоски по пр. Аль-Фараби (р-он центрального сквера)

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