Празднование Наурыз мейрамы в Костанае начинается сегодня. Сегодня казахстанцы празднуют Көрісу күні – Амал мерекесі. Это день приветствия, встреч с родственниками, друзьями и выражения почтения старшим.

В 11.00 в областном казахском театре драмы состоится «Армысың, әз-Наурыз!» открытие 10-дневного утренника для детей.

В 12.00 в ДК «Мирас» состоится Театрализованная концертная программа «Амал келді, Жыл келді!».

В 12.00 в центральной городской библиотеке им. Н. Островского посетителей ждет познавательно-развлекательная программа «Ата салтың ардақтайық».

В 16.00 в центре адаптации и поддержки семьи пройдёт «Көрісу күні» – познавательный час.

В течение дня в областной библиотеке для детей и юношества им. И.Алтынсарина проходит выставка «Наурыздың жауhаз сырлары».

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