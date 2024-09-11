Сегодня начались отключения электричества в Костанае

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 11 сентября.

С 11 по 13 сентября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Чернышевского 37-57, ул. Соколовская 29-74, 50/4-50/14, 58/1-58/16,24/5-24/13, ул. Плеханова 23-47, 29/1-29/3,31/4-34/6, ул. Рудненская 51-63.

С 10 по 20 сентября — 10:00 до 18:00 — АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами-Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а. Частный сектор: ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5, 195/1-195/3, 113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 69-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22.

С 12 по 20 сентября — 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23, ул. Валиханова 2-18, ул. Байтурсынова 230-260.

С 10 по 14 сентября — 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Рабочая 3-12, ул. Набережная 134-178, 165/1-165/17, ул. Сьянова 178-192,192/1,ул. Шипина 1/1,1-36,2/1.

11 сентября — 10:00 до 19:00 — магазин «Особа», стоматология, ИП Планета, ИП Агайдарова, ИП Ахметжанов, ИП Каленов, ИП Денисенко, ТОО «Тендер Консалдинг». Спальный сектор: ул. Пушкина 175, пр. Тауельсиздик 166, ул. Бородина 107.

12 сентября — 10:00 до 19:00 — магазин «Азия» по пр. Абая 111. ж/м п. Амангельды

13 сентября — 09:00 до 14 :00 — магазины «Светофор», «Колокольчик», «Жанар», «Новинка», «Феникс», больница, почта, СТО по ул. Рудненская 13б, ИП Поздняков, ИП Хабибулина, ИП Умирбаев, ИП Нарымбаев, ТОО «КапиталГруппСоюз», база ТТС. Частный сектор: ул. К.Маркса 2-90, ул. Дружбы 1-51, ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2, ул. Мира 8-28, ул. Тепличная 4-16, ул. Парковая 1-38, ул. Ленина 2-55, ул. Набережная 1-49, ул. Гоголя 2-24, ул. Целинная 1-37.

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