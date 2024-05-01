Сегодня отмечается День единства народа Казахстана. Как появился этот праздник, чему посвящен и как его можно отметить — в материале Tengrinews.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживают представители 124 этносов. Среди них: ливцы, вепсы, орочи, долганы, датчане, удэгейцы, цахуры, мансийцы, цанайцы, монголы, селькупы, чукчи, ульта, нивхы, ижорцы, кеты, коряки, крымчаки, нганасаны, саамы, чуванцы.

Согласно переписи 2021 года, казахов в стране насчитывается свыше 13 миллионов человек, русских — 2,9 миллиона человек, узбеков – 614 тысяч человек, украинцев – 387 тысяч человек, уйгуров – 290 тысяч человек.

День единства народа Казахстана — это государственный праздник. Ежегодно его отмечают 1 мая. Этот день в стране — выходной. До 1996 года в первый день мая в стране отмечали День труда, как и в советское время. Осенью 1995 года бывший президент Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана.

Праздник единства народа Казахстана символизирует дружбу и согласие всех этносов страны, праздник казахстанского патриотизма, преданности нашему государству и народу.

Выступая на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана 25 апреля этого года, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в учебно-воспитательном процессе в нашей стране должны звучать принципы “Мы разные, но мы равные”, “Единый народ Казахстана”. Это принципы, которые абсолютно неизменны и тверды.

“Единство – это, по сути, стержневая линия государственной политики и мощный фактор укрепления общенациональной идентичности. Основой нашего общегражданского сознания есть и будет принадлежность к общей Родине. Характерные черты граждан Казахстана – это национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками”, — подчеркнул Токаев.

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