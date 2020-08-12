Сегодня прекратил работу еще один провизорный стационар в Костанае

Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения Костанайской области, сегодня прекратил работу еще один провизорный стационар на базе ЖД больницы.

По информации областного ведомства, выписаны 15 пациентов. Пять переведены на долечивание в городскую больницу.

«Всего с 24 июля по 12 августа провизорном стационаре ЖД-больницы пролечены 116 пациентов. В ближайшее время ЖД больница проведёт необходимую санобработку и уже на следующей неделе в клинике готовятся принимать пациентов в обычном режиме», — сообщили в областном ведомстве.

На 12 августа в Костанайской области закрыты 370 провизорных коек в 7 стационарах области.

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