Сегодня прекратил работу еще один провизорный стационар в Костанае

Фото пресс-службы управления здравоохранения
Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения Костанайской области, сегодня прекратил работу еще один провизорный стационар на базе ЖД больницы.
По информации областного ведомства, выписаны 15 пациентов. Пять переведены на долечивание в городскую больницу.
«Всего с 24 июля по 12 августа провизорном стационаре ЖД-больницы пролечены 116 пациентов. В ближайшее время ЖД больница проведёт необходимую санобработку и уже на следующей неделе в клинике готовятся принимать пациентов в обычном режиме», — сообщили в областном ведомстве.
На 12 августа в Костанайской области закрыты 370 провизорных коек в 7 стационарах области.
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