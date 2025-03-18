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Сегодня снова будут взрывать лёд в Костанае

— Сегодня, 08:18
Изображение для новости: Сегодня снова будут взрывать лёд в Костанае

Фото предоставлено пресс-службой акимата Костанайского района

Сообщение распространила пресс-служба акима Костаная. 

«В целях предупреждения подтопления населенных пунктов в паводковый период 2025 года проведено обследование реки Тобол, в результате которого определены дополнительные участки для рыхления льда методом взрыва. 18 марта 2025 года в первой половине дня в районе жилого массива «Конай» будут проводиться взрывные работы. Просим жителей соблюдать меры предосторожности, не выходить на лёд, а также заранее планировать маршруты передвижения! Будьте внимательны и следите за дополнительными уведомлениями», — сообщает акимат.



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