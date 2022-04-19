Землю накроет двухдневная мощнейшая магнитная буря

На планете начинается двухдневная магнитная буря – частичное завершение возмущения ученые ожидают к вечеру 21 апреля.
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22 апреля станет днем передышки, а вот 23 и 24 апреля снова ждем геомагнитные возмущения силой до 3 баллов.
Расписание шторма:
19 апреля — двухсуточная магнитная буря с постоянными колебаниями на уровне четырех баллов. Окончательные волнения пройдут только к вечеру, 21 апреля.
22 апреля — в этот день будет спокойно, но ближе к вечеру геомагнитные удары вернутся с новой силой. Сообщается о четырех баллах. Геомагнитное поле будет нарушено до 21:00 23 апреля, после чего интенсивность снизится до трех баллов.
23, 24 и 25 апреля — стоит ожидать небольшие геомагнитные колебания, речь идет о магнитных бурях 2-3 балла.
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