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Землю накроет двухдневная мощнейшая магнитная буря

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На планете начинается двухдневная магнитная буря – частичное завершение возмущения ученые ожидают к вечеру 21 апреля.

22 апреля станет днем передышки, а вот 23 и 24 апреля снова ждем геомагнитные возмущения силой до 3 баллов.

Расписание шторма:

19 апреля — двухсуточная магнитная буря с постоянными колебаниями на уровне четырех баллов. Окончательные волнения пройдут только к вечеру, 21 апреля.

22 апреля — в этот день будет спокойно, но ближе к вечеру геомагнитные удары вернутся с новой силой. Сообщается о четырех баллах. Геомагнитное поле будет нарушено до 21:00 23 апреля, после чего интенсивность снизится до трех баллов.

23, 24 и 25 апреля — стоит ожидать небольшие геомагнитные колебания, речь идет о магнитных бурях 2-3 балла.

mogilev.online

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