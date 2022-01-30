Сейчас 14-летние подростки уже употребляют наркотики — ДП Костанайской области

В 2021 году костанайские борцы с наркопреступностью зарегистрировали на 40% больше преступлений, чем годом ранее. То есть, как говорит начальник управления Асылбек Альмагамбетов, работу сотрудники улучшили.

В общем, было выявлено 309 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков.

«На 200% увеличился вес изъятого наркотика. По сравнению с 2020 годом, в 2021 году сотрудниками УПН было выявлено уже 2 преступные группы, которые занимались сбытом на территории Костанайской области. Сделаны конролируемые поставки из южных регионов», — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов.

В ходе операций по пресечению деятельности наркогруппировок в 2021-ом году, их участники задерживались не только в Костанайской области, но и на территории южных регионов страны, откуда и поставлялся наркотик. На сегодня же основной проблемой сотрудники управления по противодействию наркопреступности, считают то, что все большее распространение получают синтетические наркотики.

«На данный момент синтетические наркотики, можно сказать, уже вытесняют традиционные наркотики, то есть, растительного происхождения. И возраст потребителей с каждым годом все уменьшается. К примеру, раньше было дико, чтобы 14-летний, или 15-летний, можно сказать ребенок, употреблял наркотики, то на данное время, это уже… Все больше и больше молодеж начинает употреблять наркотические средства», — рассказал начальник управления.

В 2021 году по области было изъято более полутора килограммов синтетических наркотиков. А только из одного грамма таких веществ, можно изготовить 100 доз. Борцы с наркобизнесом думают, что бороться сэтой проблемой необходимо вместе с гражданами. Надписи на стенах домов и других строений городов и посёлков, давно известно, не безобидны. Это адреса сайтов и аккаунтов в соцсетях, через которые «синтетика» и приобретается. Как обычно, спрос рождает предложение, и в населенных пунктах появляются так называемые «закладчики». По словам полицейских, многие из них в погоне за заработком, даже не понимают, что делают. Это подтвердилось в беседах с уже осужденными за такой способ распространения запрещенных веществ людьми.

«Допустим, сидит у нас здесь, ему 18 лет, гражданин Н. Он говорит: «Я, просто, хотел заработать на Айфон, купить себе новый Айфон». Он не осознавал и не понимал, что это является преступлением, что он является непосредственным распространителем наркотических седств», — объясняет Асылбек Альмагамбетов.

Чтобы уменьшить количиство потенциальных и потребителей, и распространителей, сотрудники Управления регулярно проводят встречи со студентами для профилактических бесед. За год полицейским удалось побеседовать с пятью тысячами учащихся вузов и колледжей.

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