«Сейчас нужно проявить единство, согласие и сплоченность» — Рашит Нурмагамбетов

Сегодня была опубликована статья Нурсултана Назарбаева «Когда мы едины – мы непобедимы», в которой Первый Президент обращается к народу Казахстана.

Профессор кафедры права Костанайского филиала Челябинского государственного университета, член информационной группы по разъяснению программных документов при КОФ партии Рашит Нурмагамбетов отмечает, что обращение Елбасы к народу Казахстана в эти непростые времена в жизни страны вселяют в каждого из нас уверенность в скоротечности происходящих драматических событии, дает уверенность в том, что жизнь вернется в нормальное русло.

«Все то, что происходит сейчас, на наших глазах – распространение пандемии коронавируса, нестабильность финансового сектора, не может не влиять на судьбы миллионов граждан, которые связывают свою жизнь с Казахстаном, долгие годы трудятся на благо его развития, видят реальный результат политики Елбасы и Президента Республики Казахстан К.К. Токаева. Это вызывает тревогу, поиск ответов на актуальные вопросы в различных официальных и неофициальных источниках информации, у родных, близких, знакомых. В моей памяти много примеров преодоления сложных и трудных времен во главе с Елбасы. Именно он, в трудные для государства времена, обращался к народу Казахстана, к каждому отдельно взятому гражданину со словами поддержки, открыто, честно говорил с народом, предлагал действенные пути решения экономических и социальных проблем, говорил о единстве нации, дружбе народов, вере в светлое будущее, говорил о том, что и сейчас актуально. Я, как гражданин, только сейчас понимаю значимость тех событий, его мудрых слов, ценность его рекомендаций, наставлений молодому поколению, понимаю ценность идей Елбасы, отраженных в обращении. Как член партии «NurOtan», ученый считаю обращение Елбасы Н.А. Назарбаева к народу Казахстана — призывом к объединению всех членов Партии «NurOtan», граждан, всех слоев общества вокруг преодоления сложившихся трудностей. В свою очередь, призываю поддержать проводимую Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым, представителями государственной власти политику»,- говорит Рашит Нурмагамбетов.

Рашит Нурмагамбетов также подчеркнул, что в обращении Елбасы «Правительство и местные исполнительные органы действуя системно, дисциплинированно, планомерно и решительно прилагают все силы для выхода из сложившейся ситуации».

«Он особо акцентировал внимание на сохранении здоровья нации, здоровья родных и близких, окружить заботой нуждающихся — представителей старшего поколения, ветеранов, многодетных матерей, малообеспеченных, нетрудоспособных. Нам, как молодому поколению, так и людям за плечами, которых богатый жизненный опыт важно объединиться вокруг идей Елбасы Н.А.Назарбаева, проявить единство, согласие и сплоченность, довериться проводимой в настоящее время политике органов государственной власти. Призываю граждан нашей области быть неравнодушными и всецело поддержать идеи, высказанные Елбасы Н.А. Назарбаевым в обращении к народу Казахстана»,- сказал Рашит Нурмагамбетов.

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