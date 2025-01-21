В Аркалыке полицейские раскрыли кражу сейфа с гражданским оружием, сообщает пресс-служба ДП области.
По подозрению преступления, сотрудники криминальной полиции установили и задержали 34-летнего ранее судимого жителя города Аркалыка. Он похитил сейф с двумя 12-калиберными ружьями из домовладения жителя села Ашутасты.
Оружие хранилось в соответствии с законом, находилось в сейфе, прикрепленном к стене и полу.
Подозреваемый признался в совершении преступления, а похищенное имущество было изъято. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.
В отношении него начато досудебное расследование.
Кража оружия квалифицируется как тяжкое преступление, наказание за которое — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.