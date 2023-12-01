Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае

В ходе операции “STOP-трафик” сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области выявили факт организации и содержания притонов, для занятия проституцией и сводничества. По подозрению задержана 57-летняя администратор сауны.

Оперативниками установлено, что сводничеством она занималась в одной из саун областного центра.

«Она находила девушек разного возраста и предлагала им денежное вознаграждение за оказание интимных услуг, при этом обещала полную конфиденциальность. В условленное время приезжали клиенты и просили предоставить девушек для интима», – рассказал начальник УБОП ДП Серик Байгонов.

Во время обыска в сауне, полицейские изъяли денежные средства, мобильные телефоны, журналы со списком клиентов и другие предметы, имеющие доказательное значение. По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 309 УК РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество”. Проводятся все необходимые следственные действия.

Также сотрудники ДП Костанайской области выявили в Костанае четырех владельцев массажных салонов и владельца сауны в городе Рудный, которые предоставляли помещения для занятия проституцией. Все они привлечены к административной ответственности по ст. 450 КоАП РК, с наложением штрафов в размере 100 МРП.

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