Сельчанам, перекрывшим дорогу, предложили работу с зарплатой в 450 000 тенге, они отказались

«Минимальная зарплата – 223 тысячи тенге, максимальная – 450 тысяч тенге», – говорится в сообщении.

Как отметил директор «Альянс LTD» Аскар Керелбаев, предлагаемые вакансии являются постоянными рабочими местами, так как в Мангистау длинный строительный сезон.

«Услышав, что вам нужно трудоустройство, мы решили помочь, предложить постоянные рабочие места. Это хорошие вакансии, для многих из которых не требуется специального образования, можем помочь и с повышением квалификации. В наших компаниях можно работать вахтовым методом, одна вахта – 15 дней, при этом получать хорошую, рыночную зарплату. К сожалению, трудоустроить всех желающих в нефтяную отрасль невозможно, но мы хотим предложить вам реальную альтернативу», – сказал Аскар Керелбаев.