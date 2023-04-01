Сельчанам, перекрывшим дорогу, предложили работу с зарплатой в 450 000 тенге, они отказались

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Люди по-прежнему требуют трудоустроить их именно в нефтяную отрасль.
С жителями села Жетыбай Мангистауской области, перекрывшими дорогу с требованием трудоустроить их в нефтегазовой отрасли, встретились руководители различных строительных компаний и предложили им работу, сообщает пресс-служба акимата Каракиянского района, передает informburo.kz
Строители предложили протестующим различные вакансии, среди них: водитель полуприцепа, электрик, сварщик, разнорабочий, начальник участка, машинист асфальтоукладчика, машинист бульдозера, машинист фронтального погрузчика, водитель легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля, каменщик, штукатур-маляр, бетонщик.
«Минимальная зарплата – 223 тысячи тенге, максимальная – 450 тысяч тенге», – говорится в сообщении.
Как отметил директор «Альянс LTD» Аскар Керелбаев, предлагаемые вакансии являются постоянными рабочими местами, так как в Мангистау длинный строительный сезон.
«Услышав, что вам нужно трудоустройство, мы решили помочь, предложить постоянные рабочие места. Это хорошие вакансии, для многих из которых не требуется специального образования, можем помочь и с повышением квалификации. В наших компаниях можно работать вахтовым методом, одна вахта – 15 дней, при этом получать хорошую, рыночную зарплату. К сожалению, трудоустроить всех желающих в нефтяную отрасль невозможно, но мы хотим предложить вам реальную альтернативу», – сказал Аскар Керелбаев.
Однако собравшиеся отказались от предложенных вакансий, всё ещё требуя трудоустройства именно в нефтяную отрасль.