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Селфи казахстанке обошлось в 2,5 миллиона тенге.
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В Актобе местная жительница оформила на ничего не подозревавшую родственницу кредит в 2,5 миллиона тенге. Из этих денег полтора миллиона тенге она проиграла в электронную лотерею, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на «Диапазон».
36-летняя Бексат О. приехала в гости к родственнице в Заречное. Будучи в гостях, женщина зашла на своем смартфоне в банковское приложение, внесла туда персональные данные родственницы и запросила на ее имя кредит.
Заявку одобрили, для идентификации заемщика программа запросила фото. Женщина не растерялась, поднесла телефон к лицу родственницы и попросила ее сделать селфи якобы для регистрации на конкурс. Та, ничего не подозревая, сделала фото и отдала телефон. В итоге гостья оформила на родственницу кредит.
Жительница Заречного узнала о том, что на ней числится кредит, только после звонка из банка. В ситуации женщина разбиралась вместе с менеджерами банка, они позвонили на номер, который был указан в заявке на кредит. В собеседнице она узнала супругу брата своего мужа.
Обвиняемая в мошенничестве призналась в суде, что обманула родственницу, взяла на ее имя кредит и часть денег проиграла. Суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы. Отбывать наказание она будет на воле.
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