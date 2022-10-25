Селфи казахстанке обошлось в 2,5 миллиона тенге.

В Актобе местная жительница оформила на ничего не подозревавшую родственницу кредит в 2,5 миллиона тенге. Из этих денег полтора миллиона тенге она проиграла в электронную лотерею, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на «Диапазон».

36-летняя Бексат О. приехала в гости к родственнице в Заречное. Будучи в гостях, женщина зашла на своем смартфоне в банковское приложение, внесла туда персональные данные родственницы и запросила на ее имя кредит.

Заявку одобрили, для идентификации заемщика программа запросила фото. Женщина не растерялась, поднесла телефон к лицу родственницы и попросила ее сделать селфи якобы для регистрации на конкурс. Та, ничего не подозревая, сделала фото и отдала телефон. В итоге гостья оформила на родственницу кредит.

Жительница Заречного узнала о том, что на ней числится кредит, только после звонка из банка. В ситуации женщина разбиралась вместе с менеджерами банка, они позвонили на номер, который был указан в заявке на кредит. В собеседнице она узнала супругу брата своего мужа.

Обвиняемая в мошенничестве призналась в суде, что обманула родственницу, взяла на ее имя кредит и часть денег проиграла. Суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы. Отбывать наказание она будет на воле.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.