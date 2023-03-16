Сельхозярмарка состоится в Костанае

В эту субботу, 18 марта в Костанае пройдет ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей региона.
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Ярмарка начнет работать в 9 часов утра.
Место проведения выбрано традиционное — Сити-центр на проспекте Аль-Фараби, сообщает ситуационный центр Айкомек, со ссылкой на отдел предпринимательства и сельского хозяйства.
В преддверии Наурыза костанайцы смогут приобрести продукты по ценам ниже рыночных.