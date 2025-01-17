В селе Коктал Аулиекольского района произошло событие, которое войдёт в его историю. Жители единогласно решили объявить своё село «Территорией без алкоголя». Об этом сообщает пресс-служба акима района. Идея нашла поддержку у всех слоёв населения.
В сельском клубе собрались педагоги, аксакалы, медицинские работники, фермеры и представители духовенства.
«Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и ответственными. Трезвость – это путь к процветанию», – отметила директор школы Н. Ислямова.
Сельский аксакал А. Амиржанов подчеркнул, что за последние три года в Коктале не зарегистрировано ни одного правонарушения. Он выразил уверенность, что программа поможет сохранить эту положительную динамику.