В селе Коктал Аулиекольского района произошло событие, которое войдёт в его историю. Жители единогласно решили объявить своё село «Территорией без алкоголя». Об этом сообщает пресс-служба акима района. Идея нашла поддержку у всех слоёв населения.

В сельском клубе собрались педагоги, аксакалы, медицинские работники, фермеры и представители духовенства.

«Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и ответственными. Трезвость – это путь к процветанию», – отметила директор школы Н. Ислямова.

Сельский аксакал А. Амиржанов подчеркнул, что за последние три года в Коктале не зарегистрировано ни одного правонарушения. Он выразил уверенность, что программа поможет сохранить эту положительную динамику.

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