«Село вымирает» — эксперты объяснили, для чего в Казахстане проводится сельхозперепись

Вчера, 20 августа, в Казахстане стартовала пилотная сельскохозяйственная перепись. До 30 сентября запланировано исследовать 54 различных населенных пункта, включая 29 тысяч домашних хозяйств и 8 тысяч различных хозяйствующих субъектов в селах и городах каждой области страны. О том, как будет проводиться пилотная перепись, для чего необходима основная, запланированная на 2025 год и о том, есть ли будущее у сел Казахстана, редакция Taspanews.kz поговорила с экспертами.

Как пройдет пилотная перепись

Пресс-секретарь Бюро национальной статистики Жазира Окубаева рассказала, как будет проводиться пробная сельхозперепись.

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Во время пилотного этапа будут проведены подготовительные работы и апробация технической стороны основной переписи сельского хозяйства, которая пройдет в 2025 году. В первую очередь, проверки потребуют опросные листы.

По словам пресс-секретаря, в переписи будут участвовать два типа респондентов:

1. Домохозяйства и фермерские хозяйства;

2. Юридические лица, которые занимаются сельским хозяйством.

Пилотная перепись выявит, насколько каждой категории будут понятны вопросы, не будет ли у респондентов путаницы в данных, насколько быстро они смогут заполнить переписные листы. Кроме того, тестовые опросы покажут, насколько процесс будет трудозатратен для опрашиваемых и анкетологов.

Фото: Бюро национальной статистики

Перепись будет проходить двумя способами, и предполагается, что физические лица ответят на вопросы интервьюерам, а юридическим лицам заполнить анкету предложат на специальном портале. В данном случае тестироваться будет авторизация при помощи ЭЦП, и сервис, который будет автоматически добавлять имеющиеся в базах министерства сельского хозяйства данные при введении ИИН респондента.

Не менее важным будет этап изучения деталей полевых работ, проводить которые будут сотрудники Бюро нацстатистики в каждом территориальном отделении.

«Как полевые работы удобно вести? Какие домохозяйства нужно обойти? Как люди выходят на связь? На какие вопросы они не захотят отвечать, возможно? Какие у них вопросы появляются? Мы это тоже будем все фиксировать», — говорит Окубаева.

Будут отмечены во время тестовой переписи и все иные данные, которые могут повлиять на проведение масштабной полноценной сельхозпереписи в будущем году: дорога к фермерским хозяйствам, качество интернет-покрытия, работу специально разработанного для данного мероприятия приложения для планшета, денежные и трудозатраты Бюро.

Что даст перепись?

Рассказала пресс-секретарь и о том, на какие ответы в конечном итоге ответит перепись будущего года.

«Она нам даст общую картину состояния сельского хозяйства. Мы поймем, кто чем занимается, кто что выращивает. У нас будет два направления (исследования — ред.): растения и животноводство», — подчеркнула Окубаева.

Сельхозперепись поможет выявить, какая техника используется в Казахстане в сельском хозяйстве, какое выращивается в стране количество скота, для чего используются земли, какие удобрения применяются, сколько земельных участков заброшено, а сколько обрабатывается. Эти данные необходимы, среди прочего, для расчета механизмов субсидирования сельского хозяйства.

«Министерство сельского хозяйства должно понимать, сколько им денег выделять, кому выделять, насколько старая техника в селах, — эти трактора, комбайны, нужно ли какую-то им программу для лизинга делать, или не делать», — приводит пример пресс-секретарь.

Будущее села

Финансовый аналитик, экономист Арман Бейсембаев подчеркивает, что в Казахстане очень велика доля людей, которые живут в селах.

«По последним данным, примерно 40% населения живут в сельской местности», — говорит Бейсембаев.

По мнению специалиста, важно понять, как, чем и за счет чего живет сельское население, с какими сталкивается проблемами.

«Поголовье скота уменьшается, это очень плохой признак. Это говорит о том, что село вымирает в целом», — подчеркивает аналитик.

Важно выработать отношение к этому, считает эксперт. Полученные во время сельхозпереписи актуальные данные будут сравниваться с динамикой, оцениваться статистически

Бейсембаев объяснил, для чего необходима получаемая от переписи информация:

«Для того, чтобы потом попытаться понять, в какой части надо будет это дело подтягивать, что исправлять. Статистические данные (нужны — ред.) для того, чтобы их подбить, привести в норму», — говорит экономист.

В Казахстане, по мнению специалиста, учет в сфере сельского хозяйства хромает.

«Не очень понятно, что вообще там происходит, сколько людей живут, чем они живут, какие доходы у них», — поясняет Бейсембаев.

Исходя из полученных во время переписи данных, будут приниматься определенные решения. Например, в Казахстане велико количество различных сельских квот — свежие данные помогут понять, какие из них лишние, не рабочие инструменты, выработать новые подходы, и стратегически посмотреть на сельское хозяйство.

Важно также понять, какова налогооблагаемая база среди сельского населения.

«Сколько налогов в принципе можно собрать и можно ли вообще с них что-то собирать? Какие-то квоты, какие-то льготы или еще что-то? Какова динамика села? Что городское население у нас увеличивается — это объективно. Но кто остается? Для чего они остаются? И как они потом живут, как они потом выживают?» — задается вопросами эксперт.

По словам Бейсембаева, скрытая безработица в большинстве случаев локализуется именно в селах. Обусловлено это некорректным ведением учета:

«Например, если у тебя в доме есть корова, то тебя могут запросто записать, что ты уже не безработный — ты ей занят», — приводит пример эксперт.

Необходимо рассматривать доходы сельских жителей в реальности: как они зарабатывают, за счет чего, и сколько. Исходя из этого, будет меняться вся статистика.

Смысла возрождать село нет

«Я не думаю, что задача именно поднять каким-то образом село, возродить его и так далее. Как по мне, в этом вообще смысла нет», — считает Бейсембаев.

Мировым трендом считается активный процесс урбанизации. Молодежь переезжает в город, а в село никто не хочет. По мнению специалиста, село необходимо «подтягивать до какого-то адекватного уровня».

Важно использовать имеющийся опыт — например, образцово-показательного села Родина, — для того, чтобы его распространить на все остальные села. Но просто так скопировать опыт и перенести его на другое село может и не получиться, необходимо четко понимать, что именно нужно менять к лучшему и как, чтобы получить адекватные результаты.

«Для начала надо собрать информацию — всеобъемлющую, насколько возможно. Исходя из этого уже будет формироваться какая-нибудь агропромышленная стратегия», — предполагает эксперт, что конечная цель сельхозпереписи может заключаться именно в этом.

По словам специалиста, ситуация в селах напрямую влияет на продовольственную безопасность страны.

«Город-то сам себе не кормит в этом смысле. Основным кормителем является село. А если у вас, например, площадь сельскохозяйственных угодий падает, собираемость урожая падает, количество крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота уменьшается, то с чем это связано? И что нужно сделать, чтобы эту ситуацию исправить?» — предлагает спросить финансист .

По словам Бейсембаева, село постепенно вымирает. Людей в сельской местности становится меньше, земли не осваиваются, огромное количество сельскохозяйственных угодий принадлежит людям, которые имеющуюся в их распоряжении землю захватили, но никак не используют.

«Это же тоже провал, на самом деле. И важно понять, кому это принадлежит, можно ли это отобрать. Понятное дело, что, скорее всего, будут отбирать», — считает экономист.

Пробный шар

Сельхозперепись Бейсембаев называет пробным шаром и предлагает посмотреть, какие результаты она принесет.

«Если опыт окажется положительным, если окажется, что методика и подходы дают какой-то хороший результат, то дальше это уже выльется в законодательную базу», — говорит аналитик.

Экономист предполагает, что в Казахстане возможно выработать стратегическое отношение к сельскому хозяйству и к селу как таковому, как явлению.

В рамках пилотной переписи делается статистическая выборка, охватывающая не всех, а только какую-то определенную часть:

«То есть есть какая-то идея, ее хотят обкатать, собрать какую-то информацию, получить какую-то обратную связь. Подбивают ее, смотрят, что надо исправить — исправляют, что надо добавить — добавляют, а дальше это уже распространяют на всю остальную страну», — поясняет специалист методику пилотной переписи.

Бейсембаев считает — важно сделать село достаточно привлекательным, чтобы туда могли ехать специалисты, которые понимают, что, уехав в сельскую местность, ничего не потеряют, что в любом случае государство поддержит. Однако поддержка в итоге упирается в бюджетные траты.

«А в бюджете у нас большие проблемы. В прошлом году был, по-моему, дефицит бюджета — 5,3 триллиона. В этом году 6,2 будет. В следующем году, скорее всего, будет еще больше», — прогнозирует аналитик.

Эта статистика может привести к мысли об урезании каких-то государственных трат. Речь идет, прежде всего, об оптимизации бюджета. Специалист считает, что для начала необходимо понять, какие траты возможно «срезать», не навредив при этом.

«Для этого нужна информация. Поэтому решили вот так, сельскохозяйственная перепись — это как пробный шар, давайте посмотрим, а дальше, в зависимости от того, какую информацию соберем, будем уже думать, что можно делать», — подытоживает Бейсембаев.

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