Сельские дети первыми получат вакцину — очередная страшилка

Вакцинация детей будет проводиться при наличии информированного согласия родителей, подчеркнули в ведомстве. Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о том, что вакцинацию детей против КВИ в Казахстане планируют начать с сельских округов, сообщает Stopfake.kz.

Фейковое сообщение распространяют в соцсетях. В нём утверждается, что решение о вакцинации сельских детей приняли по причине того, что сельчане якобы ничего не знают о самих препаратах для иммунизации и их побочных эффектах.

«Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день вакцина производства Pfizer/BioNTech, разрешённая к применению для детей от 12 лет, в Казахстан не поступила. Плана по вакцинации детей также нет. Вакцинация детей будет проводиться при наличии информированного согласия родителей и никак не зависит от места проживания ребёнка», – сообщили в Минздраве.

Портал отмечает, что это уже не первый фейк, связанный с вакцинацией детей против Covid-19.

«Ранее писали о том, что вакцины будут добавлять в кисломолочные продукты и поить ими детей в школьных столовых. Позже распространялся фейк о том, что детей будут вакцинировать препаратом в виде назального спрея, а также вкалывать препараты для иммунизации под видом пробы Манту. При этом авторы ложных сообщений пугали казахстанских родителей заключением в психиатрические клиники за отказ от вакцинации детей», – напомнил Stopfake.kz.

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