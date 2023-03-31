Сельские жители Костанайской области смогут повысить свои доходы

Программа «Ауыл аманаты» направлена на улучшение жизни и повышение доходов сельчан.

Планируется финансировать проекты по развитию птицеводства, животноводства, растениеводства, пчеловодства. Стать участниками программы могут безработные, начинающие и действующие предприниматели, а так же самозанятые. В программе достаточно выгодные условия кредитования. Максимальная сумма — 8 миллионов тенге, срок микрокредитования — 7 лет. Ставка вознаграждения — 2,5% годовых. Первичный отбор заявок проводят акиматы округов и районов. Однако пока, желающих поучаствовать в регионе не так много.

«Собран полный перечень документов для кредитования у 257 заемщиков на сумму — 1миллиард 355 миллионов тенге. Ведется слабая работа по добору потенциальных заемщиков в акимата Федоровского, Алтынсаринского, Денисовского и Камыстинского районов», — говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства Толеутай Ержанов.

Еще одно из немаловажных условий программы — это кредитные каникулы, сроком до двух лет. То есть отсрочка платежа на льготный период. Основной упор в программе хотят сделать на участие в ней получателей адресной социальной помощи. Сегодня в области таких около четырех тысяч человек. Но сейчас принять участие в новой программе планируют только 82 человека. На совещании отметили, что успешный опыт реализации этого проекта был в Жамбылской области, благодаря программе удалось сократить число получателей АСП на 40%.

«Наибольшее количество получателей АСП в Аулиекольском, Амангельдинском и Мендыгаринских районах. Так, в Аулиекольском районе получают АСП 213 семей, в составе которых 985 человек, кредитованию планируется привлечь 7 человек, что составляет всего 0,7%. Также в данном регионе проживает 250 безработынх желающих участвовать в проекте и получить кредиты отсутствуют», — отметил замруководителя управления занятости и соцпрограмм Костанайской области Максим Устинов.

Аким Костанайской области считает, что если в каких-то районах нет желающих принять участие в программе, это прямая недоработка акимов. Выделили на «Ауыл аманаты» в этом году 1,5 миллиарда тенге, дополнительно будет выделено еще 2,5 миллиарда.

«Главой государства поставлена эта задача, людям дать возможность, чтобы они сами работали. Сами работали, зарабатывали. Это практически беспроцентный кредит. С учетом высокой инфляции, с учетом двухлетних каникул. Это же возможность людям начать свое дело, развести личное подсобное хозяйство», — отметил Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов поручил акимам районов провести встречи с безработными, самозанятыми и получателями АСП, для того, чтобы детально рассказать о программе и помочь с оформлением необходимых документов.

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