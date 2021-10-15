Сельское население Костанайской области имеет наименьший в стране доступ к питьевой воде

Чтобы наглядно видеть, насколько сёла страны обеспечены питьевой водой, в Казахстане разработана и запущена интерактивная карта. При этом уже до конца этого года в Правительстве обещают обеспечить 95% населения страны качественным водоснабжением. Такие планы были озвучены Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках Национального проекта «Сильные регионы — драйвер развития страны» с 2021 по 2025 годы из республиканского бюджета предусматривается выделение 498 млрд тенге, в том числе в сельских населенных пунктах 261 млрд тенге.

«В целях мониторинга обеспечения сел водоснабжением разработана и запущена интерактивная карта, отражающая актуальную ситуацию по множеству параметров. В том числе, по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребность в средствах… На сегодня в целях совершенствования Интерактивной карты принимаются меры по включению дополнительных функций для обратной связи с населением. Также будут включена информация по регулярности подачи воды и качеству предоставляемых услуг», — сообщил зампредседателя комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бейбут Шаханов.

В текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения предусмотрено 151 млрд тенге, в том числе: в городах — 77 млрд тенге, в селах — 74 млрд тенге. Сейчас, по официальным данным, наибольший охват водоснабжением в сельской местности отмечается в Алматинской, Атырауской и Кызылординской областях, а наименьший в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.

«Городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях 100% обеспечены централизованным водоснабжением. Наименьший уровень охвата питьевой водой отмечается в Жамбылской области. Также, наибольший охват водоснабжением в сельской местности отмечается в Алматинской, Атырауской и Кызылординской областях. Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях», — говорит Бейбут Шаханов.

Доступ сельского населения к питьевой воде в Костанайской области составляет лишь 64,7%. Решать проблему не только Костанайской области, но и по стране намерены строительством водоводов и установкой комплексных блок-модулей по обеспечению питьевой водой в малочисленных селах. Их можно будет легко устанавливать и транспортировать из села в село в случае необходимости.

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