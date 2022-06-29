На новом месте пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

qagro.kz
Информацию о проведении сельскохозяйственной ярмарки предоставила пресс-служба акима Костаная.
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6 июля 2022 года 10.00 до 21.00 часов в городе Костанае впервые на территории Фермерского рынка, расположенного в ТРЦ «Kostanay plaza», проводится сельскохозяйственная ярмарка!
В ярмарке принимают участие крестьянские и фермерские хозяйства регионов Костанайской области.
«На ваш вкус и выбор свою продукцию предоставят также предприятия по переработке продукции полей и ферм. На прилавках ярмарки Вы увидите широкий ассортимент мясных, молочных и овощных видов продуктов питания, бакалейных товаров. Примечательной особенностью ярмарки являются распродажа экологичных, натуральных и при этом недорогих продуктов, поскольку цены на 15 – 20 процентов ниже рыночных», — сообщает акимат.
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