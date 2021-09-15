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Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Костанае

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В Костанае состоится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов, по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Место проведения ярмарки: г. Костанай, проспект Аль-Фараби (Сити Центр).

25 сентября в 9.00 часов.

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