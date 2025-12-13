Иногда настоящие герои живут рядом. Они не носят плащей и не попадают в кинохроники — они просто делают свою работу.

Именно так поступил участковый инспектор Арман Раимбеков в морозный вечер в Узункольском районе.

Исчезновение, встревожившее целое село

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, вечером 9 декабря в селе Троебратское раздался тревожный звонок. Взволнованная женщина сообщила участковому, что её 75-летний отец — Николай Хаврев — утром ушёл на рыбалку и до сих пор не вернулся.

Имя пенсионера было знакомо Арману Раимбекову: ранее мужчина уже терялся. В тот вечер счёт мог идти на часы — на улице стоял сильный мороз с пронизывающим ветром.

Информация о пропаже мгновенно разлетелась по сельским чатам. Соседи, знакомые и просто неравнодушные жители без колебаний вышли на поиски. За одного человека переживало всё село.

Поиски в ледяных камышах

Участковый незамедлительно вызвал скорую помощь и вместе с дочерью рыбака и сельчанами отправился к озеру. Темнота сгущалась, камыши возвышались выше человеческого роста, холод обжигал кожу.

Когда поисковики начали замерзать, Арман настоял, чтобы они вернулись греться. Сам он остался.

«Я тоже замёрз, — вспоминает участковый. — Но когда увидел следы от полозьев саней, понял: он где-то рядом. В камышах. На снегу были примятые места — значит, он отдыхал и шёл дальше. Нужно было идти за ним».

Почти на ощупь Арман продвигался по озеру. Поиски продолжались более трёх с половиной часов.

Тёмное пятно на снегу

И вдруг — тёмное пятно неподалёку от посёлка. Участковый бросился к нему. Пожилой рыбак лежал без сознания, сильно переохлаждённый. Его нога запуталась в проводах «электропастуха» — выбраться самостоятельно он уже не мог.

Скорая помощь ожидала неподалёку. Арман распутал пенсионера и помог медикам доставить его в больницу.

«Ещё немного — и исход был бы трагическим»

Заведующая поликлиникой Узункольской районной больницы Алиса Бондуровская отмечает, что мужчина поступил в тяжёлом состоянии.

«Пациента сразу госпитализировали, осмотрели специалисты. Если бы его доставили позже, летальный исход был бы практически неизбежен», — рассказала врач.

Сегодня Николай Хаврев находится в стационаре и постепенно идёт на поправку.

Слёзы благодарности и встреча с героем

В больничной палате состоялась трогательная встреча. Арман Раимбеков пришёл навестить спасённого — и дочь пенсионера не смогла сдержать слёз.

«Если бы не вы и ваша оперативная реакция, моего папы уже могло бы не быть», — сказала она, обнимая участкового.

По её словам, отец — активный человек: летом собирает грибы, зимой рыбачит. Пять лет назад он уже попадал в похожую ситуацию, заблудившись в 20 километрах от села.

«На него можно положиться»

Житель села Сергей Пышный, принимавший участие в поисках, говорит об участковом с уважением:

«Он всегда рядом с людьми, быстро реагирует, знает своё дело. Настоящий профессионал».

Арман Раимбеков служит в полиции почти 14 лет, воспитывает троих детей. В селе его знают все — как человека, который никогда не остаётся в стороне.

История со счастливым концом

В тот морозный вечер целое село переживало за одного человека. И благодаря настойчивости, смелости и человеческому теплу история, которая могла закончиться трагедией, завершилась спасением.

Иногда, чтобы спасти жизнь, достаточно одного — не быть равнодушным.