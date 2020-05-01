Семь детей выпали из окон в Казахстане. В ДЧС обратились к костанайцам

В Казахстане вновь фиксируются случаи выпадения детей из окон, передает alau.kz

С начала месяца таких фактов по стране было уже 7. Пятеро получили различные травмы, а два ребенка погибли. В Костанайской области, к счастью, таких случаев с начала этого года не было. Но вот за прошлый год статистика не утешительная. По информации ДЧС области, в 2019-ом сразу 7 детей выпали из окон домов, один из них скончался. Поэтому спасатели призывают костанайцев внимательно следить за детьми.

«Департамент по ЧС Костанайской области предупреждает еще раз родителей. Не оставлять детей без присмотра. На окнах устанавливать металлические решетки, не доверять москитным сеткам, потому что это не является защитой. Потом закрывать дверце окна сверху, а не снизу и не устанавливать мебель рядом с окнами», — сказал главный специалист ДЧС Костанайской области Айдос Ахметов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.