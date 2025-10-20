USD 536.32 EUR 626.9 RUB 6.6

Семь дней отдыха и безопасности: стартуют осенние каникулы в школах

— Сегодня, 13:37
В казахстанских школах подходит к концу первая четверть учебного года. Уже с 27 октября по 2 ноября школьников ждут осенние каникулы, которые продлятся семь календарных дней.

Программа «Адал азамат»: каникулы с пользой

В период каникул школы реализуют программу единого воспитания «Адал азамат», направленную на развитие личности и формирование базовых ценностей — патриотизма, справедливости и ответственности .

В рамках программы запланированы:

  • литературная акция «Читаем книги на каникулах» в рамках проекта «Детская библиотека»;
  • уроки безопасности под названием «Буллингтен қорған», направленные на профилактику школьного насилия;
  • работа школьных театров и творческие мастерские, развивающие креативное мышление и коммуникативные навыки.

Безопасность — приоритет

Главным остаётся обеспечение безопасности детей во время отдыха. Школьникам и родителям рекомендуют особое внимание уделить:

  • соблюдению правил дорожного движения и профилактике ДТП;
  • внутренним правилам школы и мерам личной безопасности;
  • поведению на улице и дома, особенно при обращении с электроприборами и огнём;
  • кибербезопасности и безопасному поведению в интернете.

Рекомендации для школ

Как сообщили в Министерстве просвещения, данные мероприятия направлены в образовательные учреждения в качестве методических рекомендаций. Они помогут организовать досуг школьников не только интересно, но и с пользой для их личностного роста и воспитания гражданских ценностей.



