В казахстанских школах подходит к концу первая четверть учебного года. Уже с 27 октября по 2 ноября школьников ждут осенние каникулы, которые продлятся семь календарных дней.

Программа «Адал азамат»: каникулы с пользой

В период каникул школы реализуют программу единого воспитания «Адал азамат», направленную на развитие личности и формирование базовых ценностей — патриотизма, справедливости и ответственности .

В рамках программы запланированы:

литературная акция «Читаем книги на каникулах» в рамках проекта «Детская библиотека»;

в рамках проекта «Детская библиотека»; уроки безопасности под названием «Буллингтен қорған», направленные на профилактику школьного насилия;

под названием «Буллингтен қорған», направленные на профилактику школьного насилия; работа школьных театров и творческие мастерские, развивающие креативное мышление и коммуникативные навыки.

Безопасность — приоритет

Главным остаётся обеспечение безопасности детей во время отдыха. Школьникам и родителям рекомендуют особое внимание уделить:

соблюдению правил дорожного движения и профилактике ДТП;

и профилактике ДТП; внутренним правилам школы и мерам личной безопасности;

и мерам личной безопасности; поведению на улице и дома , особенно при обращении с электроприборами и огнём;

, особенно при обращении с электроприборами и огнём; кибербезопасности и безопасному поведению в интернете.

Рекомендации для школ

Как сообщили в Министерстве просвещения, данные мероприятия направлены в образовательные учреждения в качестве методических рекомендаций. Они помогут организовать досуг школьников не только интересно, но и с пользой для их личностного роста и воспитания гражданских ценностей.

Боеготовность всех подразделений проверяют в армии Казахстана Во всех видах и родах войск, региональных командованиях, воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Казахстана...

190 миллионов в месяц: костанайцы кормят мошенников своими сбережениями В Костанае растет число жертв интернет-мошенников. По данным полиции, с начала 2025 года ущерб от...

Антициклон удерживает осеннее спокойствие - прогноз В ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохранится влияние антициклона, который продолжит обеспечивать сухую...