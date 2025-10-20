В казахстанских школах подходит к концу первая четверть учебного года. Уже с 27 октября по 2 ноября школьников ждут осенние каникулы, которые продлятся семь календарных дней.
Программа «Адал азамат»: каникулы с пользой
В период каникул школы реализуют программу единого воспитания «Адал азамат», направленную на развитие личности и формирование базовых ценностей — патриотизма, справедливости и ответственности .
В рамках программы запланированы:
- литературная акция «Читаем книги на каникулах» в рамках проекта «Детская библиотека»;
- уроки безопасности под названием «Буллингтен қорған», направленные на профилактику школьного насилия;
- работа школьных театров и творческие мастерские, развивающие креативное мышление и коммуникативные навыки.
Безопасность — приоритет
Главным остаётся обеспечение безопасности детей во время отдыха. Школьникам и родителям рекомендуют особое внимание уделить:
- соблюдению правил дорожного движения и профилактике ДТП;
- внутренним правилам школы и мерам личной безопасности;
- поведению на улице и дома, особенно при обращении с электроприборами и огнём;
- кибербезопасности и безопасному поведению в интернете.
Рекомендации для школ
Как сообщили в Министерстве просвещения, данные мероприятия направлены в образовательные учреждения в качестве методических рекомендаций. Они помогут организовать досуг школьников не только интересно, но и с пользой для их личностного роста и воспитания гражданских ценностей.
