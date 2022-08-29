Семь кругов ада ради 37 тысяч тенге: легко ли на самом деле получить выплаты к школе?

Мама двух дочерей рассказала, насколько на самом деле нелегко получить обещанную материальную помощь к школе в регионах Казахстана. Она буквально с боем добивалась выплаты в 37 тысяч тенге, сообщает издание «Мой город».

Жительница Уральска Татьяна Ефремова воспитывает двух дочерей одна, младшая учится в шестом классе, передает informburo.kz. Её семья неполная и претендует на государственные выплаты по потере кормильца. После того, как информация о выплатах к школе появилась в СМИ, Татьяна обратилась в городское управление образования.

«Для семей, где каждая копейка на счету, 37 тысяч тенге не помешают, чтобы одеть ребёнка к школе. Мне сначала ответили, что никаких официальных приказов сверху и писем для этого не было. Затем сказали, что помощь есть, но кому она положена, так узнать не удалось», – сообщила Татьяна Ефремова.

Затем Татьяна пришла на встречу акима с жителями города, чтобы спросить о положенных выплатах. Женщину приняла заместитель управления образования Уральска, успокоила и заверила, что выплаты ей полагаются, нужно лишь оставить в школе заявление. Но и этим дело не закончилось.

«Пошла в школу, написала заявление. При этом у меня не спросили ни счёта для перечисления суммы, ни уточняющих данных. А спустя неделю раздался звонок от социального работника, и сказали вновь, что выплаты нам не положены. Дальше меня выслушивать не захотели. Знаете, сколько у меня таких же, как я, знакомых, которые не могут добиться своих выплат? Соцработники футболят и говорят, что вместо выплат предоставят канцтовары. Но мы на это не согласны, пусть нам дадут деньги, а мы отчитаемся по чекам о купленных вещах», – рассказала жительница Уральска.

В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что Татьяну внесли в список получателей финансовой помощи по программе «Всеобуч». Её случай отнесли к «иным категориям, определяемым коллегиальным органом организации образования». Позже жительница Уральска сообщила журналистам, что с ней связался школьный социальный работник – он наконец-то сообщил, что выплаты ей всё-таки положены.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.