Костанайская область расширяет географию авиарейсов после реконструкции аэропорта Об этом аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил на брифинге Службы центральных коммуникаций.
Реконструкция завершилась в 2023 году
Масштабная модернизация аэропорта Костаная была завершена в 2023 году и, как отмечают в акимате, существенно усилила транспортные возможности региона.
Аэровокзал стал больше, пропускная способность выросла
Площадь аэровокзала увеличили с 5,2 до 8,7 тыс. кв. метров. Это позволило повысить пропускную способность аэропорта до 250 пассажиров в час.
Перрон принимает до семи самолетов одновременно
После обновления перрон способен одновременно обслуживать до семи воздушных судов , в том числе Boeing-767 и Airbus-320 различных модификаций.
Ожидают рост туризма и деловой активности
Власти региона подчеркивают: модернизация аэропорта создает условия для расширения маршрутной сети, увеличения туристического потока, роста товарооборота и развития деловой активности в Костанайской области.
