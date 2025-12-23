USD 515.02 EUR 604.22 RUB 6.5

Семь лайнеров и 250 пассажиров в час: Костанай расширяет географию рейсов

— Сегодня, 13:36
Изображение для новости: Семь лайнеров и 250 пассажиров в час: Костанай расширяет географию рейсов

Фото управления общественного развития Костанайской области

Костанайская область расширяет географию авиарейсов после реконструкции аэропорта Об этом аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Реконструкция завершилась в 2023 году

Масштабная модернизация аэропорта Костаная была завершена в 2023 году и, как отмечают в акимате, существенно усилила транспортные возможности региона.

Аэровокзал стал больше, пропускная способность выросла

Площадь аэровокзала увеличили с 5,2 до 8,7 тыс. кв. метров. Это позволило повысить пропускную способность аэропорта до 250 пассажиров в час.

Перрон принимает до семи самолетов одновременно

После обновления перрон способен одновременно обслуживать до семи воздушных судов , в том числе Boeing-767 и Airbus-320 различных модификаций.

Ожидают рост туризма и деловой активности

Власти региона подчеркивают: модернизация аэропорта создает условия для расширения маршрутной сети, увеличения туристического потока, роста товарооборота и развития деловой активности в Костанайской области.



