Костанайская область расширяет географию авиарейсов после реконструкции аэропорта Об этом аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Реконструкция завершилась в 2023 году

Масштабная модернизация аэропорта Костаная была завершена в 2023 году и, как отмечают в акимате, существенно усилила транспортные возможности региона.

Аэровокзал стал больше, пропускная способность выросла

Площадь аэровокзала увеличили с 5,2 до 8,7 тыс. кв. метров. Это позволило повысить пропускную способность аэропорта до 250 пассажиров в час.

Перрон принимает до семи самолетов одновременно

После обновления перрон способен одновременно обслуживать до семи воздушных судов , в том числе Boeing-767 и Airbus-320 различных модификаций.

Ожидают рост туризма и деловой активности

Власти региона подчеркивают: модернизация аэропорта создает условия для расширения маршрутной сети, увеличения туристического потока, роста товарооборота и развития деловой активности в Костанайской области.

