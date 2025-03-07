В акимате Костаная говорили о предстоящих планах в сфере ЖКХ. В 2025 году планируется начать реконструкцию двух улиц Фролова и Наримановская, в границах улиц Абая-Баймагамбетова. В рамках данных проектов будет расширена проезжая часть, что создаст большое пространство для проезда и стоянки транспортных средств и разгрузит артерии вблизи микрорайона «Жана кала».
Кроме того, продолжится реализация проекта по обустройству правоповоротных съездов в областном центре. В рамках безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности в 2024 году произведена разработка документации по благоустройству семи правоповоротных съездов и расширения семи перекрестков на сумму 195 млн тенге.
«Что касается правоповоротных съездов. Их будет 7. Один из ярких, я назову — это ул. Дощанова. Правоповоротный съезд. Сейчас там нет пробок у нас. Весь поток уходит вправо. Таких будет 7. Мы отдельным проектом идем. Если мы там внутри реализовывали средним ремонтом, сегодня мы отдельный конкурс разыграли по обустройству правоповоротных съездов», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.
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