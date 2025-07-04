Семь регионов Казахстана находятся в зоне риска возникновения пожаров, сообщил заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Максат Елемесов, передает агентство kaztag.kz

«В настоящее время в самом разгаре пожароопасный период. (…) На сегодняшний день порядка семи областей – это Восточно-Казахстанская, область Абай, Павлодарская, Костанайская, Акмолинская, Алматинская и Карагандинская – находятся в зоне риска. Это те регионы, где у нас расположены сосновые насаждения», — сказал Елемесов на брифинге в СЦК в четверг.

По словам представителя минэкологии, в целом вся территория лесного фонда находится в зоне риска возникновения пожаров. Однако наибольшему риску подвержены хвойные, сосновые леса.

«Если лиственные леса, например, в Северо-Казахстанской области – березняки – начинают гореть, там верхового пожара не бывает. Огонь идет низом и не представляет серьезной угрозы для лесного фонда. В случае возникновения пожаров в регионах с сосновыми и хвойными лесами имеется угроза перехода в верховой пожар, что ведет к потере этих лесов», — пояснил спикер.

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