Семь участков дорог стали платными в Казахстане

С 23 ноября платными стали семь участков дорог в Казахстане. Об этом сообщили в национальной компании «КазАвтоЖол», передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что до настоящего времени проводилось финальное тестирование системы взимания платы за проезд на 7 участках автодорог республиканского значения первой категории с 4-х полосным движением: Нур-Султан — Павлодар, Капшагай — Талдыкорган, Тараз — Кайнар, Шымкент — Тараз, Шымкент — Кызылорда, Шымкент — Ташкент, Щучинск — Кокшетау.

«Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции и вступят в силу 23 ноября 2021 года соответственно с этого дня будет взиматься плата за проезд. Начали функционировать Центры обслуживания по платным дорогам», — сообщили в компании «КазАвтоЖол»

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