Семь водителей получили тепловой удар — руководитель «Тазалыка» о ситуации с вывозом мусора в Костанае

Сегодня на аппаратном совещании акимата Костаная обсуждали ситуацию с вывозом мусора. Глава Костанай выслушал директора ТОО» Тазалык — 2012″ Александра Кушнира.

На прошлой неделе на сайте alau.kz и в инстаграм-аккаунте было несколько публикаций о ситуации с вывозом мусора. В социальных сетях пестрили фотографии и видео со дворов с переполненными контейнерами. Костанайцы жаловались — к контейнерам не подойти. Сегодня вопрос рассматривали на совещании в городском акимате. Как было сказано на встрече в «Айкомек», начиная с осени, поступает много обращений в адрес «Тазалыка».

По словам директора ТОО «Тазалык-2012» Александра Кушнира сегодня штат компании составляет 230 человек. Средняя зарплата по предприятию 247 733 тенге. В этом год, говорит руководитель, подняли зарплату на 10%. Жалобы от населения, сказал Александр Кушнир, признает. Причина — нехватка водителей.

«В период с 14 по 17 июня, вы знаете, была жара. Семь водителей вышли на больничный по причине теплового удара и три единицы техники встали на ремонт. Что сказалось на отсутствии уборки контейнерных площадок. При этом, если «простой» один-два дня. Нужно в соответствие приводить в течение пяти-семи дней», — сказал Александр Кушнир.

Такой ответ акима Костанай не устроил.

«Вы говорите «нехватка кадров». Водители получают семь тепловых ударов, это смешно же, все же работают, поливают, строители работают. Это какая-то отмазка. Город утопили в грязи. Теперь топят меня, как акима и акимат в целом. Они же (-Прим- население) же не разбираются, что это частник, все говорят «аким плохой». Несвоевременный вывоз мусора хронический. Если не будете выполнять — будем штрафовать. Второй этап пойдет — расторжение договора. Мы создадим штаб ЧС и поставим директора», — возмутился глава города Марат Жундубаев.

Александр Кушнир говорит, не хватает не только водителей, но и грузчиков.

«От 160 до 237 тысяч тенге зарплата у грузчиков. Не хотят устраиваться на работу. И с водителями с оплатой в 350 тысяч тенге такая же существует проблема. Больше не финансовая часть, а престижность. Техника у предприятия есть. Единственное — кадровый вопрос», — сказал директор ТОО «Тазалык-2012».

Сегодня вся техника на линии. Плюс ко всему в помощь «Тазалыку» вышли дополнительные машины. За счет бюджета вывозили мусор. Количество обращений в «Айкомек» от населения снизилось. Аким Костаная акцентировал внимание и на то, что наказывать нужно жителей города за складирование крупногабаритного мусора. Подключат нужно полицию и привлекать к ответственности.

«Положение усугубляется. Надо принимать меры. Мы вам сейчас поможем. Далее вы должны содержать! Это стратегически важно», — заключил Марат Жундубаев.

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