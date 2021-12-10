Семейная пара врачей погибла в ДТП в Костанайской области

Фото mendykara.qostanai.media
Информацию о происшествии сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.
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«Управление здравоохранения и вся медицинская общественность области скорбит по поводу трагической гибели коллег из Мендыгаринской ЦРБ. Сегодня в 14.00 часов по дороге к месту работы погибли врачи, супруги Комаровы», — сообщила Ксения Жилкибаева.
Елена Комарова 1980 года рождения. Женщина работала акушером-гинекологом и заместителем главного врача.
Её супруг Виталий Комаров 1982 года рождения. Он работал стоматологом.
Супруги работали в Mендыкаринской ЦРБ с 2008 года. Оба отличались высоким профессионализмом, отзывчивостью и добросердечием. Сиротами остались трое детей: шести, одиннадцати и тринадцать лет.
Искренние соболезнования родным и близким.
Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.
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