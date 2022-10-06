Семейную пару из России выдворили из Казахстана за двойное гражданство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции на транспорте.

По данным ведомства, нарушителей выявили в аэропорту Алматы. Ими оказались граждане России 69 лет и 71 года. В отношении супругов были составлены материалы по части 2 статьи 496 КоАП «Несообщение факта приобретения иностранного гражданства».

«Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Алматы правонарушители привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет», — отметил первый заместитель начальника ДП на транспорте полковник Мадияр Айтуганов. Отмечается, что с начала текущего года за нарушение законодательства в области миграции к ответственности привлечено 986 граждан. Из них 38 за двойное гражданство. Также постановлениями судов за пределы страны выдворены 155 иностранцев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.