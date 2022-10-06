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Семейную пару из России выдворили из Казахстана за двойное гражданство

gazeta.ru

Семейную пару из России выдворили из Казахстана за двойное гражданство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции на транспорте.

По данным ведомства, нарушителей выявили в аэропорту Алматы. Ими оказались граждане России 69 лет и 71 года. В отношении супругов были составлены материалы по части 2 статьи 496 КоАП «Несообщение факта приобретения иностранного гражданства».

«Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Алматы правонарушители привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет», — отметил первый заместитель начальника ДП на транспорте полковник Мадияр Айтуганов.

Отмечается, что с начала текущего года за нарушение законодательства в области миграции к ответственности привлечено 986 граждан. Из них 38 за двойное гражданство. Также постановлениями судов за пределы страны выдворены 155 иностранцев.

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