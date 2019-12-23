Семейный фестиваль, шерстяной флешмоб – План Новогодних праздников в Костанае

Новогоднее настроение костанайцам начнут создавать уже на этой неделе. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа. Основная череда мероприятий пройдет 28 декабря и в предновогоднюю ночь, — сообщает alau.kz

Создавать новогоднее настроение костанайцам в этом году начнут заранее. В городском отделе культуры рассказали о череде мероприятий, которые подготовили для жителей и гостей города.

Уже 26 декабря стартует проект «Santa-BUS» для детей из малообеспеченных семей. В течение двух дней ребят будут возить по городу в нарядном автобусе, где их погрузят в сказку.

27 декабря в 19.00 можно будет прийти на благотворительный концерт в ДК «Мирас».

Основная программа запланирована на 28 декабря. Уже с полудня на площади перед областным акиматом пройдет первый зимний семейный интерактивный фестиваль «Qostanay Winter Family Fest». По словам организаторов, каждый найдет себе развлечение по душе.

«У нас будет построена резиденция Деда Мороза. Там будут различные персонажи.Еще будет забег со своими любимыми питомцами. Среди желающих примет участие спорсмен Денис Кузин. Он один из первых подал заявку», — сообщила руководитель отдела культуры акимата г.Костанай Айсулу Аубакирова.

В рамках фестиваля можно будет пройти дистанцию со скандинавскими палками и принять участие в семейной эстафете «Папа, мама, я!», а также покататься на ватрушках и ледянках на специальной скоростной горке. В центре будут организованы места, где можно будет согреться и выпить горячий кофе.

Интригой праздника станет «Шерстяной флешмоб», который сплотит всех костанацев пришедших на площадь. По соседству со сценой развернется новогодняя ярмарка, а с шести вечера запланированы Zumba-марафон и неоновое шоу.

Для костанайцев выступят алматинские исполнители «ARShat» и «ZNight».

В предновогодний вечер 31 декабря с 19.00 до 21.00 на центральной площади состоится концерт.

«До полуночи будет перерыв, а в час ночи по традиции мы организуем фейерверк. То есть музыкально-пиротехническое шоу», — добавила Айсулу Аубакирова.

Затем костанайцев ждет программа «Новогодний серпантин», где будут звучать любимые новогодние хиты.