Семейный преступный бизнес по реализации опийного мака наладили в Костанае и Рудном — МВД РК

На улицы городов не допущено более одного миллиона доз опия, передает корреспондент сайта Polisia.kz.

Департаментом по противодействию наркопреступности МВД с полицией Западно-Казахстанской области и транспортной полицией во взаимодействии с органами прокуратуры завершена широкомасштабная спецоперация по пресечению канала поступления из-за рубежа поставок пищевого мака, который в своем составе имел значительные примеси маковой соломы и опия.

«Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке подразделений специального назначения проведены задержания на территории Уральска, Актобе, Шымкента и Алматы восьми человек, которые закупали опийный мак в Алматы и реализовывали его на западе страны. Организовал наркотрафик 50-летний житель Шымкента – владелец четырех магазинов в Актобе и Уральске, через которые он и реализовывал маковую солому – основное сырье для изготовления экстракционного опия. Здесь же наркозависимым продавался промышленный растворитель, использующийся для изготовления наркотика. Полицейскими одновременно проведено 35 обысковых мероприятий с задержанием подозреваемых в Астане, Алматы, Уральске, Шымкенте, Актобе, Костанае, Кокшетау и Рудном», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.

Одновременно транспортной полицией производились задержания семи фигурантов, которые наладили общий семейный преступный бизнес по реализации опийного мака в Астане, Алматы, Костанае и Рудном. – Всего в результате проведенных спецопераций задержано 15 организаторов и участников преступной группы, которым грозит срок лишения свободы от 15 до 25 лет. Изъято свыше 104 тонн маковой соломы, более 600 флаконов лекарственных препаратов “тропикамид” и “мидекс”, около 5 млн тенге, 4 автомашины и большегруз DAF. Для понимания масштаба преступлений необходимо отметить, что для одной разовой дозы достаточно 0,2 грамма экстракционного опия. Таким образом на улицы городов не допущено более одного миллиона разовых доз инъекционного ацетилированного опия. В денежном эквиваленте изъятая продукция оценивается в 4 млрд тенге, – пояснил Саркытбай Кусаинов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.