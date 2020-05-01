Семен Бутаков — Память о Великой Отечественной войне

Здравствуй, дедушка Семен!

Пишет тебе твоя правнучка Катюша! Ты обо мне ничего не знаешь, а я о тебе — многое. Ты не успел увидеть своего внука Костю — моего папу, а он тебя знает. Ему рассказывала о тебе твоя дочь Таисия — моя бабушка. Я хочу тебе рассказать, что вспоминаю, как гордо рассказывал папа о том, как ты с бойцами находясь в обороне Сталинграда, удерживая рубеж, на который наступали пехоты противника, при поддержке двух танков, сумел отрезать пехоту противника от танков и нанес по ним удар. Противник вынужден был отойти на исходные позиции. А в этом бою ты уничтожил больше десяти фрицев. За этот подвиг тебя наградили «Медалью за отвагу». Я много об этом думаю. Неужели тебе было нестрашно? Бабушка говорит, что, когда тебе было страшно, ты вспоминал о доме, и думал, что тебе нужно обязательно вернуться. Деда, ты у меня герой! Я очень тобой горжусь! Страшно…как было страшно! Но ты себя не жалел и воевал за то, чтобы мы сегодня жили, я, мама, папа и мой братишка…

Дедуля, благодарю тебя, за то, что я могу радоваться каждому дню, любоваться звездами на небе, синим морем, закатом и рассветом и могу быть самой счастливой в свой очередной день рождения. Спасибо тебе за мой сегодняшний день! Ведь у меня есть все! Я могу учиться, бывать с родителями в разных уголках земного шара, наслаждаться вкусом любимого шоколадного мороженого. И все это благодаря тебе, мой дедушка.

Мы очень часто тебя вспоминаем, рассматриваем твою фотографию, где ты такой молодой и красивый. Перечитываем твой наградной лист, в котором написано какой ты герой. И в эти моменты я очень горжусь тем, что ты – мой дедушка!

Каждый год 9 мая мы празднуем День Победы. В этот день мы с семьей проходим по улицам нашего города в строю Бессмертного полка и несем твой портрет. Если бы ты знал, что я чувствую в этот момент. Как будто ты рядом со мной, а я рядом с тобой, вот так плечом к плечу, дед-герой и праправнучка идем в одном строю и у нас с тобой одна цель – сохранить мирное небо над нашей головой. В Парке Победы мы возлагаем цветы к мемориалу «Погибшим в годы Великой Отечественной войны». А потом «на привале» всей семьей мы едим солдатскую кашу, которую ел ты на фронте. И мне кажется, что нет ничего вкуснее на свете!

Дедушка, ты представляешь, у нас сейчас есть такое чудо — «интернет». Там люди общаются, не выходя из дома. Если бы тогда был интернет, ты бы еще много военных историй рассказал, и друзья бы не терялись! Ведь друзей у тебя, наверное, было очень много за 9 лет службы: сначала в Армии, потом Финская Война, и Великая Отечественная война.

Дедушка, а хочешь я найду твоих друзей-однополчан! Может они тебя тоже ищут! И начну прямо сейчас…

Бутаков Семен Дмитриевич

(1916-1971г.г.)

Командир отделения отдельной роты автоматчиков 149-го ОСП.

Сталинградский фронт.

Кто помнит, знает моего дедулю, отзовитесь!

Дубровина Екатерина

ученица 2 «Г» класса

ГУ «Школа-гимназия г. Тобыл»

отдела образования

акимата Костанайского района

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