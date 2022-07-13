Семеро детей погибли, участвуя в новом челлендже в TikTok

В Сети появилась информация о том, что из-за TikTok-челленджа с удушением погибли семеро детей. Они душили себя до потери сознания, снимая все происходящее в TikTok, пишет Экспресс К.

Родители двоих погибших подали иск в окружной суд Лос-Анджелеса на соцсеть, так как уверены, что ее алгоритмы намеренно продвигали опасные видео в ленту рекомендаций. Об этом пишет tjournal.ru.

По их словам, в прошлом году их дети погибли после участия в blackout challenge (челлендж с отключением). В иске упоминается еще пять подобных случаев в течение года.

Суть челленджа заключалась в перекрытии доступа к кислороду шнурками, ремнями или чем-то подобным до потери сознания. Участники записывали себя на камеру и выкладывали ролики в TikTok с соответствующим тегом.

Одна из жертв — восьмилетняя Лалани Эрика Рене Уолтон из штата Техас. Родители подарили ей смартфон в апреле 2021 года, и вскоре девочка, по их же словам, пристрастилась к просмотру видео в TikTok. Она мечтала стать «звездой соцсети» и регулярно записывала ролики с пением и танцами.

В июле родители заметили синяки на шее у дочки, но девочка объяснила их несчастным случаем. Взрослые не знали о существовании челленджа, так что ответ их успокоил.

15 июля вся семья была в путешествии, где Лалани Эрика продолжила смотреть TikTok, в том числе видео с удушением. Позже в этот день родители нашли ее мертвой.

Сомнительные онлайн-игры в соцсетях, в силках которых может оказаться ребенок, сейчас активны. Одной из самых распространенных несколько лет назад была «Синий кит». Десятки подростков, выполняя задания от неизвестного куратора, доходили до последнего — суицида.

О том, как уберечь ребенка от таких смертельных игр, рассказал директор практики кибербезопасности TerraLink Евгений Питолин.

«Чаще мишенью преступников становятся дети младшего школьного возраста. Главная проблема в том, что они не осознают все риски банального поста в соцсетях о своих увлечениях или излишних откровений. Эти цифровые следы создают досье на каждую жертву», — объясняет Питолин.

Мошеннику остается сделать вид, что даст ребенку все, что нужно: любовь, понимание, ласку. Поэтому родителям необходимо обращать внимание на то, в каких группах в соцсетях состоит ребенок, какие приложения установлены в его телефоне, какие хештеги он использует. Важно знать, спит ли ребенок ночью, и установить родительский контроль.

Объяснить увлечение опасными играми можно только излишней энергией у ребенка, которая не находит подходящего выхода. Родителям важно помнить, что мало объяснить правила общения с незнакомцами. Стоит уделить не меньше времени цифровой гигиене, — уверяет директор практики кибербезопасности.

Евгений Питолин перечисляет важные моменты, которые необходимо разъяснять детям:

— в интернете много незнакомцев, которые могут обмануть;

— интернет позволяет скрыть истинное лицо, поэтому не стоит верить всему, что написано в профиле у человека;

— нельзя раскрывать свои данные незнакомцам и писать посты о личном;

— если кто-то обижает/угрожает/пишет непристойные вещи, нужно немедленно сообщить родителям.

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