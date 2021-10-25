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Семерым знакам зодиака предрекли начало «белой полосы» в конце октября

izvestia.kharkov.ua

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Пребывания Юпитера в Водолее в конце октября преподнесет приятные возможности сразу ряду знаков зодиака, считает астролог Юлия Николаева, сообщает mk.ru со ссылкой на «Астромеридиан».

Так Овны наконец-то найдут общий язык с близкими и коллегами по работе, из способности в коммуникации будут на высоте.

У Тельцов откроется возможность сделать прорыв в карьере, и этот шанс надо использовать.

У Львов начнется благоприятная пора в семейных отношениях. Но лучше стараться не ссориться с родственниками.

Весов ждет звездный час в сфере творчества, и им будут удаваться все задумки.

У Стрельцов будет энергетический подъем, который позволит им делать несколько дел одновременно и везде успевать.

У Козерогов могут открыться новые источники доходов, которые позволят им укрепить финансовое благополучие.

Водолеи смогут укрепить лидерские позиции и даже занять главенствующее место в своем круге, на работе или в компании коллег.

Особых судьбоносных скачков не стоит ждать Близнецам. А вот у Дев возможны проблемы со здоровьем.

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