Оксана Брозе — многодетная мама, у нее пятеро детей и все они несовершеннолетние. Много лет она с детьми жила в садовом обществе Милиоратор. По словам женщины, условий для комфортной жизни там никогда не было, но главной проблемой всегда была — дорога в школу и детсад. Больше 10 лет многодетная мама стояла в очереди на жилье.
Женщина наконец-то получила ключи от заветной квартиры.
«Получается 9 февраля поступила в роддом, в родильное отделение, родила дочку и 13 февраля мне позвонили из ЖКХ — вызвали, сказали, что срочно подойдите на коррекцию документов, комиссия. Эмоции! Мало того, что ребенок родился и плюс еще квартира, я тогда еще не знала, что квартира, я сдала документы, а потом уже позвонили и сказали мне, что вы получаете квартиру, двухкомнатную», — говорит Оксана Брозе.
Вместе с Оксаной обладателями долгожданных квадратных метров стали еще 90 семей. В атмосфере торжества и наступающего праздника Наурыз, очередники из социально-уязвимых категорий граждан впервые прошли в свои квартиры. Перед новостройкой развернулись гуляния: песни, танцы и, конечно же, угощения в виде национальных блюд.
«В прошлом году по области было построено у нас 5000 квартир из которых мы 940 квартир выдали очередникам. Очередники — это многодетные семьи, дети сироты и инвалиды, вы знаете об этом. 940 квартир было выделено из 5000. В этом году у нас уже будет выделено 1000 квартир, именно этой категории. Порядка 5000 квартир будет построено», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
Если говорить о Костанайском районе, то в сравнении с 2023 годом, когда очередникам выдали 11 квартир, этот показатель вырос в восемь раз. Кстати, жилье это арендное, и в последствие, жильцы имеют право его выкупить. На данный момент в Костанайском районе в очереди на жилье стоит 2711 человек. В этом году местный аикмат уже подал заявку на приобретение сотни квартир.
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