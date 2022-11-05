Семья педагогов погибла в ДТП в Костанайской области

Трое человек погибли в результате аварии на трассе в Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

Авария, в которой погибла молодая семья педагогов, случилась на автодороге «Аулиеколь-Жолдама». Возле села Аксай 26-летний водитель на справился с управлением и авто улетело в кювет. Эту информацию подтвердили в департаменте полиции, в ответе на запрос редакции.

«Водитель, управляя автомашиной Chevrolet Cobalt, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель и двое пассажиров от полученных телесных повреждений скончались.

По данному факту начато досудебное расследования по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», — сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

Стражи порядка предупреждают водителей о необходимости соблюдения мер безопасности. В регионе наблюдается постоянное изменение погодных условий. В этой связи на трассах увеличена плотность нарядов патрульной полиции. Сотрудники оказывают помощь водителям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации.