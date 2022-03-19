Семья погибшего в аппарате МРТ просит наказать диагностический центр

В одном из диагностических центров Тараза в аппарате МРТ погиб строитель, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.
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По информации канала, мужчину буквально засосало внутрь и придавило другим 70-килограммовым агрегатом. Спасателям с трудом удалось достать тело. Родные погибшего теперь требуют наказать медорганизацию за трагический случай.
«Они вообще должны освободить, раз ремонт, любой человек раз ремонт начинает делать, комнату освободить они должны. Оказывается, там какой-то аппарат поднимали, заходили в комнату МРТ и его присосало. Как присосало? Что присосало, я сама даже не знаю. Он в жизни ничего не видел. Маленькая девочка, невинная девочка маленькая сироткой осталась. Ему б жить и жить только», — говорит и плачет мать погибшего Вазира Хусаин-Ахунова.
Диагностический центр до сих пор работает, но кого-либо из администрации журналистам там найти не удалось. По словам родных, в тот злополучный час в здании тоже не было ответственных даже за технику безопасности.
«Около 13.00 часов на пульт 102 поступил вызов о смерти 35-летнего мужчины в лаборатории Invivo. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК (нарушение правил охраны труда). Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие», — сообщила пресс-секретарь ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.
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