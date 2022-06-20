Семья с маленьким ребёнком погибли в пожаре в Костанайской области — СМИ

О происшествии стало известно из инстаграм аккаунта газеты «Хризотил КМ». Трагедия случилась в Житикаре.

Как сообщается в инстаграм аккаунте, в старой части Житикары произошла трагедия. В одном из домов по улице Комсомольская случился пожар.

«В доме находилась семья из четырех человек, среди которых был и двухлетний ребёнок. Все погибли. Они отравились угарным газом. По словам соседей, семья была благополучной», — сообщает газета.

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