Семья с маленьким ребёнком погибли в пожаре в Костанайской области — СМИ

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О происшествии стало известно из инстаграм аккаунта газеты «Хризотил КМ». Трагедия случилась в Житикаре.
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Как сообщается в инстаграм аккаунте, в старой части Житикары произошла трагедия. В одном из домов по улице Комсомольская случился пожар.
«В доме находилась семья из четырех человек, среди которых был и двухлетний ребёнок. Все погибли. Они отравились угарным газом. По словам соседей, семья была благополучной», — сообщает газета.
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