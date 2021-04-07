Семья в поселке открыла СТО, воспользовавшись госпрограммой

В прошлом году одним из лидеров по реализации программы по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства в Костанайской области стал район имени Беимбета Майлина. Среди успешных проектов — бизнес семьи Белинских. При поддержке государства они реализовали свои мечты и предоставили жителям своего поселка услуги по диагностике и ремонту авто.

Идея создания собственного СТО в семье Белинских появилась давно. И даже несмотря на то, что в посёлке Тобол, где они живут, уже был аналогичный сервис, глава семейства решил сделать свою станцию техобслуживания особенной. Для покупки современного оборудования нужны были деньги, поэтому решили воспользоваться госпрограммой.

«Ушел с железной дороги, отучился на курсах Бастау бизнес. Государство помогло, в том смысле, что выделили кредит на поддержку, закупку оборудования. Как бы такого оборудования как подъемник, тяжелого оборудования не было», — рассказывает предприниматель Иван Белинский.

На предприятии создали два рабочих места. Но встал вопрос оснащения СТО. Диагностика автомобилей с автоматической коробкой передач, которых сейчас большинство, это всегда сложность для любого мастера. В таких авто установлена электроника, поэтому, чтобы найти причину поломки, нужно спец оборудование.

«Я предложила супругу, а давай я отучусь, будем вместе работать. Будет совместный семейный бизнес, семейная династия. И вот я отучилась и получила грант. Мне дали грант 570 тысяч. Я приобрела диагностическое оборудование. Вот сейчас работаю вместе с супругом», — говорит супруга Наталья Белинская.

По району Беимбета Майлина в рамках реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в 2020 году мы заняли одну из лидирующих позиций 135%. Выделено 121 560 000 тенге, освоено 136 810 000 тенге», — сообщила руководитель отдела предпринимательства акимата района им.Б.Майлина Мира Казкеева.

Государственная поддержка, по словам Натальи Белинской, особенно для такого маленького бизнеса как у них, это существенная помощь. В будущем, предприниматели планируют приобрести или построить собственное здание для СТО. Всего в районе Беимбета Майлина в прошлом году возможностями программы «Енбек» воспользовались 55 человек, из них 10 получили грант. В этом году уже подали заявки уже 25 местных жителей, ещё столько же в данный момент собирают документы.

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