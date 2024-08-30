Семья, воспитывающая 55 детей, представит Костанайскую область в национальном конкурсе

Накануне в Костанае прошел областной этап национального конкурса «Мерейлі отбасы». Из 95 участников со всего региона прошли только 11 семей. Одна из них — семья Омаровых. Мама — Зарина, работает преподавателем кафедры психологии в костанайском университете, а папа занимается логистикой. Всего у пары четверо сыновей.

Зарина Омарова, рассказала, что развлечениям в торговом центре, их семья предпочитает активный отдых на природе.

«Сразу заявку подала. Почему, потому что я всегда хотела рассказать о своей семье, чтобы о нас узнали, то что, у меня вот такой муж. Золотой да, и вот сыновья замечательные. Первое наше правило, чтобы всегда быть справедливыми, и они, моя сыновья, знают, мы должны уважать девочек», — говорит участница областного конкурс Зарина Омарова.

Семья Омаровых ушла домой не с пустыми руками. Из четырёх номинаций они выиграли в «Қайсар отбасы», что в переводе означает — «Отважная семья», и получили сертификат на сумму 500 тысяч тенге.

Этот конкурс уже стал доброй традицией. Много лет его проводят для того, чтобы повышать статус семьи. Благодаря ежегодному конкурсу вся страна узнаёт о семьях, в которых царит атмосфера согласия, солидарности и взаимной поддержки. В этот вечер, конкурсанты утроили себе праздник сами, они пели, танцевали, заранее подготовили творческие номера.

«Этот конкурс проводится уже 11 раз, за это время уже успели принять участие в конкурсе 900 семей. Для нас, институт семьи, для государства — очень важный институт. Государство создает все условия для того, чтобы семейные ценности были сохранены и основной наш составляющий институт он был превыше всего», — говорит заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев.

Победителями областного этапа стала семья Шукуровых. Стоит отметить, что их семья считается на сегодня самой многодетной в Казахстане. Приехали они из Лисаковска. Супруги воспитывают 55 детей 10 разных национальностей, 52 из которых – приемные, сообщает zakon.kz

Взять детей из детского дома они решили в 2017 году.

«Сначала мы взяли семь детей. Потом еще семь. Самому маленькому ребенку, которого мы брали, было 11 месяцев. Самому возрастному – 17 лет. Всех детей мы любим одинаково, со своей стороны делаем все необходимое, чтоб у них было настоящее беззаботное детство. Воспитание детей – это очень ответственно, мы стараемся воспитывать их в атмосфере добра и ласки, стараемся привить им такие качества, как вера, любовь, взаимопонимание и доброта, чтоб в будущем у них и их детей были эти важные семейные ценности», – говорит мама Муаззама Шукурова.

«Я думаю, что в первую очередь вот этот конкурс он сделан, чтобы популяризировать большие семьи, ну вообще семьи. Учитывая, что мы ну как бы вроде самая большая, если мы не будем участвовать будет не хорошо. Кому надо «обнимашки» — мы всегда за! Приходят, обнимают там маму, папу, мы их обнимаем. Ничего сложного, главное, дать им уверенность в завтрашнем дне», — говорит победитель областного этапа конкурса Рустам Шукуров.

Теперь, они отправятся представлять регион на республиканском уровне. Также семья-победитель получила премию акима области в размере 1 миллиона тенге. Напомним, что победители конкурса, больше не имеют права участвовать в нем повторно.

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